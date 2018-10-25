Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye olarak etkin çok taraflılıktan yanayız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte uluslararası öğrencilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin gelişimine katkı sağlayacak farklı alanlarda eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için Türkiye ve Kocaeli'nin doğru bir seçim olduğunu söyledi.

"Elbette ülkenize hizmet edeceksiniz ama şunu unutmayın; sizlerden sadece ülkeleriniz bir şey beklemiyor, dünya insanlığı sizlerden çok şey bekliyor." diyen Çavuşoğlu, "Çünkü bugün dünyamızda zorluklar, sınamalar, savaşlar, terör var, evini terk etmek zorunda kalan insanlar var, İslam düşmanlığı var, kendisinden olmayana hoşgörüsüzlük var. Bugün dünyada küresel savaş olmamasına rağmen İkinci Dünya Savaşındakinden daha fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Neden bugün 70 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı? Bugün kendisinden olmayana yönelik nefret neden arttı, hoşgörüsüzlük neden en üst düzeyde, neden İslam düşmanlığı had safhaya geldi? Terör örgütleri değişik ülkelerde nasıl yer buluyor, hangi şartlarda kendilerini geliştirebiliyorlar, silahlar elinde birçok insanı öldürebiliyorlar? Kendilerine devşirecek insanlar için hangi ideolojileri kullanıyorlar? Barış dini İslam'ı bile suistimal eden terör örgütleri var." ifadelerini kullandı.

Bugün dünyada çevre sorunları, ekonomik krizler, işsizlik ve var olan zenginlikleri kullanma kapasitelerinde eksiklikler olduğuna dikkati çeken Çavuşloğlu, "Savaşları nasıl durdurabileceğiz? Bugün Birleşmiş Milletler dahil, 'barışı korusun, çatışmaları önlesin ve sorunlara barışçıl çözüm bulsun' diye kurduğumuz uluslararası ve bölgesel örgütler yetersiz kalıyor. Bugün İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dünyada yaşamıyoruz, her gün farklı sınamalarla karşı karşıya kalan bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla buna adapte olmak durumundayız." dedi.

"Türkiye olarak etkin çok taraflılıktan yanayız"

Bakan Çavuşoğlu, bugün sadece olumsuz anlamda değil olumlu anlamda da dünyanın değiştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün bir tarafta 'tek başıma ben varım' diyen ABD, diğer tarafta çok kutuplu dünya oluşturmak için çaba sarf edenler, çok taraflılığı savunan ülkeler var. Hangisi galip gelecek ve biz ne taraftayız? Türkiye olarak biz, çok taraflılıktan yanayız ama etkin çok taraflılıktan yanayız; çifte standartlardan, iki yüzlülüklerden uzak, samimi çok taraflılıktan yanayız. Zaten bahsettiğim sorunları çözebilmek için de bu şart."

"Ekonominin gücü Batı'dan Doğu'ya doğru kayarken bunu nasıl takip ediyoruz, bunu kendi ülkeleriniz için sizler nasıl fırsata çevirebileceksiniz?" diye soran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Uzmanlara göre 2050 yılında Afrika kıtasının dünya ekonomisine katkısı 50 katrilyon dolar olacak. Bundan kim faydalanacak? Afrika halkları mı yoksa hala sömürgeciler mi faydalanacak bundan? Bunun için birlikte ne yapacağız? 'Kazan kazan' anlayışıyla Afrika'nın bu potansiyelini önce Afrikalılar ve tüm dünya için nasıl harekete geçirebileceğiz? İşte bunların hepsi bir çalışmayı, bir anlayışı gerektiriyor ama karamsar değiliz, zorlukların farkındayız, çözüm önerilerini de biliyoruz. Çözüm önerilerinde siz gençlere güveniyoruz. Biliyoruz ki sizlerin enerjisiyle, sizlerin idealleriyle, bilgisiyle ve vizyonuyla önce kendi ülkelerimizi ayağa kaldıracağız, sonra küresel barış için hep birlikte çalışacağız. Ülkelerimizin potansiyelini hafife almayalım, sorunlar yaşayabiliriz ama hep böyle gitmez, gitmeyecek de."