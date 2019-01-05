Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile görüştü.
- AA
Çavuşoğlu, yeni kurulan bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıracak Patrik kararnamesini Fener Rum Patrikhanesi'nden teslim almak için İstanbul'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun heyetindeki Klimkin ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.
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