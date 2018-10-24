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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü.
 
Görüşmenin, serbest ticaret anlaşmasına ilişkin olduğu belirtildi.
 
Ürdün, Türkiye ile 2011'de uygulamaya konan serbest ticaret anlaşmasını bu yılın mart ayında askıya almıştı.

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