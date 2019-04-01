Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir'