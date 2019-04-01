Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir'
- AA
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi
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