Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile Irak'ın kuzeyindeki provokasyonlarla ilgili konuştu. Barzani gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.