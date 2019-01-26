Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile Irak'ın kuzeyindeki provokasyonlarla ilgili konuştu. Barzani gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.
- AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile Irak'ın kuzeyindeki provokasyonlarla ilgili konuştu. Barzani gerekli tedbirleri aldıklarını, soruşturma başlattıklarını bildirdi.
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