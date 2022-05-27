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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi. Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau'yla da ikili ilişkileri ele aldıklarını aktararak, 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracağız.' açıklamasında bulundu.

AA27 Mayıs 2022 Cuma 11:34 - Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Romen mevkidaşı Aurescu ile ikili ve Ukrayna dahil bölgesel konuları görüştüklerini belirterek, "Diplomatik Arşiv İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau'yla da ikili ilişkileri ele aldıklarını aktararak, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kuracağız." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 10'uncusunun Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağı, toplantıda, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceğinin ele alınacağı ve güncel bölgesel gelişmelerin istişare edileceği kaydedilmişti.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau
  • Dolmabahçe Çalışma Ofisi

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