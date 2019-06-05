Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ve Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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