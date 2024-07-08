Bakan Fidan, Asya Pasifik bölgesinin küresel jeo-politikanın merkezinde bulunduğuna değinerek, ASEAN'ın bölgesel barış, refah ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

ASEAN ülkeleriyle ikili ilişkilerin ticaret ve yatırımlar bakımından iyi seviyede seyrettiğini, işbirliğinin inşaat, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve elektrikli araçlar alanlarına genişletilmesi arzusunda olduğumuzu ifade etti.

Bakan Fidan ayrıca ASEAN ülkeleri ile savunma sanayii, ulaştırma ve eğitim-kültür alanlarında da yüksek iş birliği potansiyeli olduğunu kaydetti.