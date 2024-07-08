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  • Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN'ın istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti
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Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN'ın istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Büyükelçileri ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN'ın bölgesel barış, refah ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN'ın istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti
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Bakan Fidan, Asya Pasifik bölgesinin küresel jeo-politikanın merkezinde bulunduğuna değinerek, ASEAN'ın bölgesel barış, refah ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

ASEAN ülkeleriyle ikili ilişkilerin ticaret ve yatırımlar bakımından iyi seviyede seyrettiğini, işbirliğinin inşaat, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve elektrikli araçlar alanlarına genişletilmesi arzusunda olduğumuzu ifade etti.

Bakan Fidan ayrıca ASEAN ülkeleri ile savunma sanayii, ulaştırma ve eğitim-kültür alanlarında da yüksek iş birliği potansiyeli olduğunu kaydetti.

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