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Dışişleri Bakanı Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcilerini kabul etti.

AA8 Kasım 2024 Cuma 19:14 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri ile görüştü
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Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

FİDAN, DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ BALKANLAR KOORDİNATÖRÜ AHMET İLE GÖRÜŞTÜ

Batı Trakyalı soydaşlarıyla sohbet eden Fidan, daha sonra Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Koordinatörü Levent Sadık Ahmet ile görüştü.

Fidan ve Yerapetritis, bugün Atina'da bir araya gelerek ikili ilişkiler için atılacak adımları değerlendirmişti.

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