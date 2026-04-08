  • Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaptığı görüşmede, geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalıcı barışın tesisi için çabaları sürdüreceğini belirtti

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 13:30
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü.

Görüşmede Bakan Fidan, Türkiye'nin geçici ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

- ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

