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Dışişleri Bakanı Fidan Kahire Barış Zirvesi'nde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için düzenlenen Kahire Barış Zirvesine katılıyor.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan Kahire Barış Zirvesi'nde
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İsrail'in Gazze'ye yönelik arttırdığı bombardıman 15. gününde devam ederken Mısır'ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenleniyor. Başkent Kahire'de yapılan zirvede, Türkiye'yi Dışişleri Hakan Fidan temsil ediyor. Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlarının da hazır bulunduğu zirvede Gazze'deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacak. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliğindeki zirvede Ürdün, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs liderleri de katılıyor. Zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel de bulunacak.

Bakan Fidan'ın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülüyor.

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