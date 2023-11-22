İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8442
  • EURO
    31,3396
  • ALTIN
    1849.62
  • BIST100
    7987.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı David Cameron ile görüştü
Güncel

Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı David Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetle birlikte İngiltere'de Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

IHA22 Kasım 2023 Çarşamba 18:00 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan mevkidaşı David Cameron ile görüştü
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla İngiltere'yi ziyaret etti. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetle birlikte başkent Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere'nin ardından Fransa'yı ziyaret edecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.