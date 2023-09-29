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Dışişleri Bakanı Fidan, Muğla'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nca organize edilen ‘2023 Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Muğla'ya geldi.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Muğla'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, program çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önce Muğla Valiliğini ziyaret edeceğini belirterek, "Bakanımız valilik ziyareti sonrasında AK Parti il başkanlığımızı ziyaret edecek. Cuma namazını Kurşunlu camisinde hemşerilerimizle kılacak." demişti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Akça, İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nca organize edilen '2023 Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi A Salonunda gerçekleştirilecek olan AK Parti İl Danışma Toplantısına katılacağı açıklandı.

  • 2023Buluşmaları
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