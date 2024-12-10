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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Tüm desteğimizle Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğiz. Halktan yükselen memnuniyetsizlik dalgası rejiminin saldırıları nedeni ile yaşanan sivil kayıplarla birleşince Suriye rejimi tarihe karışmıştır' dedi.

10 Aralık 2024 Salı 22:55 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin terör yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerine hitap etti.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları:

Tüm desteğimizle Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğiz

Halktan yükselen memnuniyetsizlik dalgası rejiminin saldırıları nedeni ile yaşanan sivil kayıplarla birleşince Suriye rejimi tarihe karışmıştır

Suriye'den kaçmak zorunda kalanlar ülkelerine dönebilecek

Sizin için Suriye Kürtler'den Kürtler de PKK'dan ibaret. Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var birçok unsur var sadece bir yer yok

Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.

İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz

Huzurun ve barışın hakim olduğu farklı dini ve etnik grupların sulh içinde yaşadığı, komşuları için istikrarsızlık üretmeyen bir Suriye'yi görmeyi arzu ediyoruz

İsrail en 16 bini çocuk olmak üzere 44 bin Filistinliyi katletmiştir. Netanyahu hükümeti açlığı bir silah olarak kullanmaktadır. Filistinlileri açlık ve bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye mahkum etmektedir

Filistin'de akan kan durmadıkça, bölgede barış ve huzur olmayacaktır. O nedenle Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için çabalarımızı diğer ortaklarımızla beraber devam ettiriyoruz

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Rusya-Ukrayna savaşında son dönemde yeni bir aşamaya geçmiştir. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her daim destekliyoruz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlandırılması adada yeni bir silahlanma yarışını da tetikleyebilecektir

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Libya'da sükunetin korunması ve siyasi sürecin ilerletilmesi önceliklerimiz arasındadır

Yerli ve milli savunma sanayimiz, diplomasimizin de önemli bir parçası haline geldi. Yalnızca kendi güvenliğimize değil, dost ve müttefiklerimizin güvenliğine de katkı sağlıyor

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