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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

İHA-AA3 Aralık 2024 Salı 18:17 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiği
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Fidan, toplantı marjında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklar görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin, Ukrayna'daki son durumun ve NATO çerçevesindeki iş birliği konularının ele alındığını ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, KANADALI MEVKİDAŞI JOLY İLE BRÜKSEL'DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Brüksel'deki görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kanadalı mevkidaşı Joly, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.

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