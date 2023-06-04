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Dışişleri Bakanı Fidan'ın ilk görüşmesi Azerbaycanlı mevkidaşıyla

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA4 Haziran 2023 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan'ın ilk görüşmesi Azerbaycanlı mevkidaşıyla
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bayramov, Fidan'a yeni görevi dolayısıyla başarılar diledi.

Bayramov, iki ülke arasında derin köklere, ortak çıkar ve değerlere dayalı çok yönlü ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak çabaların daha da güçleneceğine olan güvenini dile getirdi.

Görüşmede Fidan ve Bayramov, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin çeşitli yönleri ve bölgesel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Fidan, Bayramov'un Azerbaycan davetini memnuniyetle kabul etti.

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