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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

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