Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.