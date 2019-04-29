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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

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Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra'daki temaslarının ardından Erbil'e geçen Çavuşoğlu, IKBY Başbakanlık konutunda Barzani ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

ÇAVUŞOĞLU, DÜN TÜRKMEN MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile görüşmüştü.

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