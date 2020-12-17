17 Aralık 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD yaptırım kararı

"Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi"

"S-400'lerden geri adım atılmayacak"

"Biz savunma sanayinde şu anda dünyaya çok fazla bağımlı değiliz"

"FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Biden herkesten daha iyi biliyor"

"Amerika isterse normalleşebiliriz. PKK/YPG'ye destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder."

Doğu Akdeniz gerilimi

Bir konferans planlıyoruz, burada herkes olacak

"Son AB Zirvesi'ndeki açıklama bir öncekine göre daha makul"