Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi"
"S-400'lerden geri adım atılmayacak"
"Biz savunma sanayinde şu anda dünyaya çok fazla bağımlı değiliz"
"FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Biden herkesten daha iyi biliyor"
"Amerika isterse normalleşebiliriz. PKK/YPG'ye destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder."
Doğu Akdeniz gerilimi
Bir konferans planlıyoruz, burada herkes olacak
"Son AB Zirvesi'ndeki açıklama bir öncekine göre daha makul"