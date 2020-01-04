04.01.2020 19:01 - Güncelleme: 04.01.2020 19:05

Sondakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede başta Irak, İran çerçevesinde son yaşanan gelişmeler ve Türkiye ile ilgili ikili konular ele alındı.