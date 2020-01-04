Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
04.01.2020 19:01 - Güncelleme: 04.01.2020 19:05
Sondakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede başta Irak, İran çerçevesinde son yaşanan gelişmeler ve Türkiye ile ilgili ikili konular ele alındı.
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