05 Mayıs 2020 Salı 12:27 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 12:54

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü"



103 ülkeden, 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı.



"Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vefatlarda 350'den fazla cenazeyi ülkemize getirebildik."

Birçok ülkenin yapamadığı operasyonlar yaptık.

"Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi’nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor."

"Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye’ye getiriyoruz. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara’dan tüm misyonlarımıza katkı gönderdik."