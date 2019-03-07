Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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