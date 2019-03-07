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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ford´un ülkemizdeki en güçlü pikapı Ford Ranger Wildtrack modelini test ettik.

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