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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 19:20
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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yollarını bakanlık yapacak

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