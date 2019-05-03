Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin çağrılarını esefle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz.' açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz. İfade özgürlüğü Anayasal haktır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü toplumumuzun temel taşlarıdır. " ifadelerine yer verildi.
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