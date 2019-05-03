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Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin çağrılarını esefle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz.' açıklaması yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz. İfade özgürlüğü Anayasal haktır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü toplumumuzun temel taşlarıdır. " ifadelerine yer verildi.

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