Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu sınavı ne zaman? 2019 meslek memurluğu sınavı başvuruları hangi tarihte? Aday meslek memurluğu sınavı nedir başvuru şartları neler? sorularına ilişkin araştırmalar başladı. Alınan son dakika bilgisine göre; Dışişleri Bakanlığı, aday meslek memurluğu sınavı için başvuruların 3 Ocak 2019’da başlayacağını, 22 Ocak Salı günü saat 18:00’de sona ereceğini duyurdu. Sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavın yazılı kısmına kabul edilecek aday sayısı 1000 olarak açıklanırken, alım kontenjanının 50 olduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu sınavı başvuru süreci son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanla açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla 50 memur alımı yapılacak. Dışişleri Bakanlığı 50 memur alımı başvuruları 3 Ocak ile 22 Ocak 2019 tarihleri arasında olacak.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Aday meslek memurluğu sınavı için başvurular 3 Ocak 2019’da başlayacak



Dışişleri Bakanlığı, aday meslek memurluğu sınavı için başvuruların 3 Ocak 2019’da başlayacağını, 22 Ocak Salı günü saat 18:00’de sona ereceğini duyurdu. Sözlü ve yazılı olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavın yazılı kısmına kabul edilecek aday sayısı 1000 olarak açıklanırken, alım kontenjanının 50 olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan Aday Meslek Memuru unvanıyla atanacak azami 50 kişinin sınav başvurularına ilişkin açıklama yapıldı.



Başvuruların 3 Ocak 2019’da başlayacağı ve 22 Ocak Salı günü saat 18:00 itibarıyla sona ereceği açıklanırken, sözlü ve yazılı aşamalardan oluşan sınavın yazılı aşaması 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.



Adaylar; İngilizce, Almanca-Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere dört kategoriden oluşan sınavda, bu kategorilerden yalnızca birine başvurabilecek.



Söz konusu dört kategoride toplam 1000 kişinin yazılı sınava kabul edileceği açıklanırken, azami kontenjan 50 olarak belirlendi.



Bakanlığın sinav.mfa.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak başvurular için tamamlanması gereken belgeler şu şekilde sıralandı:



• T.C kimlik numarası



• YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi



• Diploma (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)



• Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı)



• Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)



• Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkriptlerini de başvuruları çerçevesinde bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.



Sınava yapılacak başvuru şartlarını da açıklayan bakanlık, şu kriterlere yer verdi:



• Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir



• 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar)



• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin; lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak.



Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ise bakanlığın mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler,

Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak gerekiyor.

Aday Meslek Memurluğu sınavına dört farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca eposta ile bildirim yapılacaktır.Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.Giriş sınavı başvuruları 3 Ocak 2019 Perşembe günü başlayacak ve 22 Ocak Salı günü saat 18:00’de sona erecektir.