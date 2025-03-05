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Türkiye'den Arap Birliği'nin Gazze planına tam destek

Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden imarı planının kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Türkiye'den Arap Birliği'nin Gazze planına tam destek
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden imarı planının kabul edilmesi memnuniyet verici. Gazze'nin yeniden imarı ve Filistinlilerin topraklarında yaşaması girişimlerini destekliyoruz" denildi.

ARAP BİRLİĞİ'NİN GAZZE PLANI

Arap Birliği, Gazze'nin yeniden imarını öngören 53 milyar dolar maliyetli planın taslak metni üzerinde anlaşmaya vardı. Plana göre, 6 ay içerisinde enkazlar kaldırılacak, geçici konutlar kurulacak. 2 yıllık ilk aşamada 200 bin konut yapılacak, 2,5 yıllık 2. aşamada ise 200 bin konut daha inşa edilecek. Parklar, kültür merkezleri, ticaret limanı, teknoloji merkezi, oteller ve havalimanı da kurulacak.

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