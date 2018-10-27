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Dışişleri Bakanlığı: Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, ABD halkına başsağlığı diliyoruz

Türkiye ABD'de bir sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve başta ABD Musevi toplumu olmak üzere ABD halkına başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün ABD'nin Pittsburgh kentinde bir sinagoga düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve başta ABD Musevi toplumu olmak üzere ABD halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlenmişti.

Hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmayan saldırıya ilişkin ABD medyasında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı haberleri yer almıştı.

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