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Güncel

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütü DEAŞ bağlantılı 2 kişinin mal varlıkları donduruldu

Dışişleri Bakanlığı, ABD işbirliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğini bildirdi.

2 Mayıs 2023 Salı 18:14 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütü DEAŞ bağlantılı 2 kişinin mal varlıkları donduruldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin mal varlıklarının, Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı dondurulmasına karar verildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamayla da söz konusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin mal varlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu.

Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."

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