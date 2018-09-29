Dışişleri Bakanlığı Endonezya'ya taziye mesajı yayımladı
Dışişleri Bakanlığı Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
- star.com.tr
Dışişleri Bakanlığı Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasar dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan üzüntü duyuyoruz.
Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Türkiye, dost Endonezya Hükümeti ve kardeş Endonezya halkıyla dayanışma içinde olup, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır.
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