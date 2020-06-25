İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,859
  • EURO
    7,7216
  • ALTIN
    389.652
  • BIST100
    114528
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı: (EUROPOL'un terörizm raporu) Tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya konmuştur
Güncel

Dışişleri Bakanlığı: (EUROPOL'un terörizm raporu) Tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya konmuştur

AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 yılı Raporunda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığına dair ifadelerle ilgili Dışişleri Bakanı Aksoy, 'EUROPOL'un bahsekonu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. ' dedi.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:09
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu’nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C’ye yapılan atıflar hakkındaki soruya cevabı şu şekilde:

"EUROPOL tarafından yayımlanan AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 yılı Raporunda terör örgütleri PKK ve DHKP-C’nin AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığına dikkat çekilmekte; bu kapsamda başta finansman olmak üzere, propaganda ve eleman temini faaliyetlerine devam ettikleri kaydedilmektedir.

Bir AB kuruluşu olan EUROPOL’un bahsekonu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, ilgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede sonuç odaklı işbirliği yapmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. "

Sınırlı sayıda ülke sahip! ASELSAN tarafından geliştirildi! Hedefi gördüğü anda...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.