25 Haziran 2020 Perşembe 11:08 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:09

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu’nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C’ye yapılan atıflar hakkındaki soruya cevabı şu şekilde:

"EUROPOL tarafından yayımlanan AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 yılı Raporunda terör örgütleri PKK ve DHKP-C’nin AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığına dikkat çekilmekte; bu kapsamda başta finansman olmak üzere, propaganda ve eleman temini faaliyetlerine devam ettikleri kaydedilmektedir.

Bir AB kuruluşu olan EUROPOL’un bahsekonu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, ilgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede sonuç odaklı işbirliği yapmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. "