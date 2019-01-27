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Dışişleri Bakanlığı: Filipinler'deki menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'in Sulu adasındaki Jolo kentinde bir katedralde meydana gelen saldırıya ilişkin, "Menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu acı olay nedeniyle Filipinler halkının üzüntüsünün paylaşıldığı belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgede kalıcı barışın tesisine yönelik referandumun hemen ertesinde gerçekleştirilen ve toplumlar arası barışa zarar vermeyi amaçlayan bu saldırının bölge halkının ortak iradesi karşısında başarısız olacağını düşünüyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Filipinler'in yanında olmayı ve güney Filipinler'deki barış sürecine bundan sonra da destek vermeyi sürdürecektir."

Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı.

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