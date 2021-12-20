İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2021 Pazartesi / 16 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,621
  • EURO
    18,7403
  • ALTIN
    960.743
  • BIST100
    2084.47
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı
Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfunuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 00:14 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 00:14
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rai adıyla da bilinen tayfunun yol açtığı afet nedeniyle en az 169 kişi hayatını kaybederken kayıp olduğu belirtilen en az 50 kişi aranıyor.

Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği, 300 köyün de tahliye edildiği kaydedilirken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.