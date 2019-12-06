Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, '(NATO Liderler toplantısı) ‘Türkiye NATO’dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı’nda kaybetti’ iddiaları gerçeği yansıtmıyor' dedi. Aksoy, 'Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız.' dedi.