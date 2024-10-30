Dışişleri Bakanlığı: İspanya halkına başsağlığı diliyoruz

Bakanlık, Valensiya özerk bölgesinde son 2 gündür etkili olan sel ve fırtınaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış, su baskınları ve sellerden etkilenen bölgedeki ilçelerde en az 51 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirilmişti.

İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.