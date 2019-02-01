Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İsrail’in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz' ifadelerine yer verildi.
- AA
Dışişleri Bakanlığı: "İsrail’in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz"
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