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Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in AA binasını hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail’in Gazze'de Anadolu Ajansının binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz.' denildi.

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Türkiye, İsrail'in Gazze'de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze'de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansının binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz."

E-5’de akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına böyle geçti

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