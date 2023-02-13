İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8432
  • EURO
    20,1658
  • ALTIN
    1125.66
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim kararını kınadı
Güncel

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da, İsrail yasalarına göre dahi yasa dışı olarak görülen dokuz yerleşimin yasallaştırılması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi kararını kınadı.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 17:32 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim kararını kınadı
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail makamları tarafından dün açıklanan, Batı Şeria'da bulunan ve İsrail yasalarına göre dahi yasa dışı olarak görülen dokuz yerleşimin yasallaştırılması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi kararlarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tek taraflı adımların, son dönemde Batı Şeria'daki son derece kaygı verici gelişmelerin ve artan sivil can kayıplarının bölgede yükselen gerilimi tırmandırdığı ve kalıcı barış zeminine ciddi zarar verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'i, bölgede yeni bir şiddet sarmalını tetikleyebilecek, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.