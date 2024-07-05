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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Batı Şeria'daki bazı yerleşimleri ''yasallaştırma” kararı hukukun alenen ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Batı Şeria'daki yerleşim inşasına 'izin verme' adı altında alınan kararların uluslararası hukukun alenen ihlali olduğuna dikkat çekildi.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 15:12 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Batı Şeria'daki bazı yerleşimleri ''yasallaştırma” kararı hukukun alenen ihlalidir
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleşimleri "yasallaştırma" ve yeni yerleşim inşasına "izin verme" adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir. Bu adımlar, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir. Uluslararası toplumu, İsrail'in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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