Dışişleri Bakanlığı: Kararlı duruşumuz ABD'ye çekilme kararı aldırdı
Dışişleri Bakanlığı: Kararlı duruşumuz ABD'ye çekilme kararı aldırdı
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy gündemdeki konular hakkında açıklamalar bulundu. Akoy, "ABD Bürokrasisinde Trump'a karşı bir direnç oluştu. Graham ile Suriye konusu ele alınacak. YPG'nin Rejimi Münbiç'e sokma çabasına izin verilmemeli." dedi.
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