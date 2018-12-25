Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki terör saldırısını kınadı.
- İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya’nın başkenti Trablus’ta bugün meydana gelen ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
Türkiye'nin, terörle mücadelede Libya halkı ve hükümetiyle dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.