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Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki terör saldırısını kınadı.

  • İHA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya’nın başkenti Trablus’ta bugün meydana gelen ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
 
Türkiye'nin, terörle mücadelede Libya halkı ve hükümetiyle dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.
 

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