Dışişleri Bakanlığı: 'Münbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Münbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz'
- AA
Dışişleri Bakanlığı: "Münbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz"
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