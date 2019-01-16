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Dışişleri Bakanlığı: 'Münbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Münbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz'

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Dışişleri Bakanlığı: "Münbiç şehir merkezinde vuku bulan terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

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