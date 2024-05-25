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Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da yaşanan çatışmalar hakkında açıklamada bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da son dönemde artan çatışmaların ve sivil can kayıplarının endişeyle takip edildiğini bildirdi.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Myanmar'da yaşanan çatışmalar hakkında açıklamada bulundu
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Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da son dönemde artan çatışmaların ve sivil can kayıplarının endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Myanmar'da son aylarda şiddetlenen çatışmaları ve artan sivil can kayıplarını büyük endişeyle takip ediyoruz. Son günlerde, başta Rohinga Müslümanları olmak üzere, Arakan eyaletindeki sivil halka yönelik saldırılar ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ihlaller gerçekleştiğine dair haberlerden derin üzüntü duyuyoruz.

Çatışan tarafları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya; sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya; zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya; acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz."

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