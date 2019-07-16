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Dışişleri Bakanlığı: Nijerya ve Gana makamları ile temasa geçildi

Kaçırılan Türk denizciler hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Nijerya ve Gana makamları ile temasa geçildi

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Kaçırılan Türk denizciler hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Nijerya ve Gana makamları ile temasa geçildi

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