Dışişleri Bakanlığı: Nijerya ve Gana makamları ile temasa geçildi
Kaçırılan Türk denizciler hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Nijerya ve Gana makamları ile temasa geçildi
Kaçırılan Türk denizciler hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Nijerya ve Gana makamları ile temasa geçildi
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