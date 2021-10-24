Dışişleri Bakanlığı'ndan Özbekistan açıklaması

DHA 24 Ekim 2021 Pazar 20:08 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 20:08

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamasında "Özbekistan'da 24 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Stratejik ortağımız Özbekistan'la ilişkilerimizin bölgesel güvenlik istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadeleri kaydedildi.