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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Karaçi şehrinde son günlerde yaşanan terör saldırılarının şiddetle kınandığını bildirdi.

AA8 Ekim 2024 Salı 23:58 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadele konusunda desteklemeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Karaçi şehrinde son günlerde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖ SALDIRILARI

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi şehrinde Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında Çinli elektrik şirketinin çalışanlarını taşıyan araç konvoyuna 7 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmişti.

Belucistan eyaletinde faaliyet yürüten ayrılıkçı Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) adlı örgütün üstlendiği saldırıda yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ayrıca, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan ilçesinde, 5 Ekim'de, Pakistan Talibanı (TTP) militanlarıyla çıkan çatışmada 6 asker yaşamını yitirmişti.

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