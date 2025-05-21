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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, saldırıyı kınadı.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 22:04 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
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Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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