31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6255
  • 6,3453
  • 256.539
  • 99.363
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı: PKK'nın elebaşlarından biri Washington Post'u kullanarak terör propagandası yapmıştır

Dışişleri Bakanlığı: ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yeralan, onbinlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post gazetesinin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına tepki göstererek, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri, bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır." ifadesini kullandı. 
 
Dışişleri Bakanlığından Washington Post gazetesinin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlamasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan ve onbinlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından Bayık'ın, Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yaptığı bildirildi.
 
- "Ayrım yapılmaması elzemdir"
 
Bu yayınla, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan "terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi" ilkesinin ağır biçimde ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir. PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ile diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım, terörle mücadelede iki yüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir."

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler
 

POPÜLER HABERLER

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA