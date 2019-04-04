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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Libya'daki bölünmüşlük diyalogla giderilebilir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Libya'nın batı bölgelerinde yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin, 'Libya'daki mevcut bölünmüşlüğün ancak Libyalı aktörler arasında gerçekleştirilecek diyalog neticesinde giderilebileceğini düşünüyoruz.' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Bölgede son günlerde yaşanan askeri hareketliliğin yakından takip edildiğini kaydeden Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'daki mevcut bölünmüşlüğün ancak Libyalı aktörler arasında gerçekleştirilecek diyalog neticesinde giderilebileceğini düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında 14-16 Nisan 2019'da Libya'nın Ghadames şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Konferansı destekliyoruz. Bu konferans ülkede süregelen anlaşmazlıkların aşılması için bir fırsat teşkil etmektedir. Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır."

Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" dün ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

Hafter, bugün ise Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı. Halkın çağrılarına kulak verdiklerini iddia eden Hafter, silahlarını bırakanların güvende olacağını ileri sürmüştü.

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