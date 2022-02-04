Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Türkiye terör örgütüyle ortaklık yapılamayacağını bir kez daha vurguladı

AA 4 Şubat 2022 Cuma 00:56 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 00:56

Bilgiç, DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin öldürülmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlı tutumu ve bu alanda uluslararası toplumun çabalarına katkılarının bilindiğine işaret eden Bilgiç, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun etkin bir üyesi olan ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır. Türkiye, bu vesileyle DEAŞ, PKK/PYD/YPG, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı aralarında ayrım yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini ve bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır." ifadelerine yer verdi.