Dışişleri Bakanlığı: Stoltenberg'in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: "NATO Konseyi'nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Görevi süresince ülkemizle yakın işbirliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg'i tebrik ediyoruz. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında İttifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg'in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz."